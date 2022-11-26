RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва завершает ремонт САУ "PzH 2000", которые Украина использует на войне (фото)

Фото: Литва завершает ремонт САУ "PzH 2000", которые Украина использует на войне (facebook.com/arvydas.anusauskas)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000, которые ВСУ используют на войне с РФ, ремонтируют в Литве. Скоро артиллерийские установки вернут в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса.

"Еще две самоходные гаубицы вскоре вернулись в эксплуатацию, а количество PzH2000, отремонтированных в Литве компанией LDS, составит 6", - говорится в заявлении.

Техника ремонтируется на предприятии Lithuania Defense Services. В июне 2022 года немецкие компании Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann открыли в Литве это предприятие.

САУ Panzerhaubitze 2000

Немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической зарядной системой и высоким уровнем автоматизации всех систем. Для стрельбы эти САУ используют стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельной зарядки. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибра. Боекомплект установки состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом - 30 км.

Напомним, ранее сообщалось, что немецкие самоходные артиллерийские установки "Panzerhaubitze 2000", переданные Украине, отвезут на ремонт в Литву.

Позже стало известно, что немецкие САУ Panzerhaubitzen 2000 активно используются на войне в Украине, поэтому часть из них уже нуждается в ремонте. Однако украинские военные сталкиваются с нехваткой необходимых запчастей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна в Украине