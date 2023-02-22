RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва предложила создать центр контроля над соблюдением санкций

Фото: глава Министерства коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис (twitter.com/Skuodis)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает создать центр контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России и Белоруссии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baltics News.

"Я всегда был за то, чтобы укрепление действенности санкций, координация их применения состояла в ведении одной структуры, которой может стать предлагаемый нами единый центр", - сказал глава Министерства коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.

Министр считает, что прежде всего такой центр должен быть основан на национальном уровне в Литве, но подобная структура желательна и в европейском масштабе.

"Настолько важно, чтобы одна контрольная инстанция была и в Евросоюзе, потому что сейчас ответственность за соблюдение санкций достаточно размыта, что приводит к серьезным проблемам", - отметил он.

Напомним, ранее в Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Белоруссии. Эти мероприятия предлагается ввести с 15 марта в год с возможностью продления или пересмотра.

Также ранее мы писали, что группа из десяти стран-членов ЕС призвала к более решительным действиям, чтобы остановить обход санкций против военной промышленности России.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваСанкции против России