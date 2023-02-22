Литва предложила создать центр контроля над соблюдением санкций

Министерство коммуникаций и транспорта Литвы предлагает создать центр контроля над соблюдением санкционного режима в отношении России и Белоруссии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Baltics News.
"Я всегда был за то, чтобы укрепление действенности санкций, координация их применения состояла в ведении одной структуры, которой может стать предлагаемый нами единый центр", - сказал глава Министерства коммуникаций и транспорта Литвы Марюс Скуодис.
Министр считает, что прежде всего такой центр должен быть основан на национальном уровне в Литве, но подобная структура желательна и в европейском масштабе.
"Настолько важно, чтобы одна контрольная инстанция была и в Евросоюзе, потому что сейчас ответственность за соблюдение санкций достаточно размыта, что приводит к серьезным проблемам", - отметил он.
Напомним, ранее в Литве предложили ввести штрафы за нарушение санкций против РФ и Белоруссии. Эти мероприятия предлагается ввести с 15 марта в год с возможностью продления или пересмотра.
Также ранее мы писали, что группа из десяти стран-членов ЕС призвала к более решительным действиям, чтобы остановить обход санкций против военной промышленности России.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.