Литва предложила направить в Украину войска ЕС в ответ на северокорейских солдат в России

"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "ботинкам на земле" и другим идеям, предложенным Макроном", - заявил он.

Президент Франции выдвинул это предложение в феврале, однако его тут же отверг канцлер Германии Олаф Шольц, заявив, что никакие европейские или натовские войска не будут размещены в Украине.

"К сожалению, мы снова отстаем и действуем пассивно, но я верю в нашу совместную способность предпринять все необходимые проактивные шаги для воплощения идей президента Макрона в действия", - добавил Ландсбергис.

На данный момент западные лидеры с осторожностью относятся к сообщениям о северокорейцах, направляющихся на Украину.

Ни министр обороны США Ллойд Остин, глава НАТО Марк Рютте не подтвердили сообщения, которыми поделились лидеры Южной Кореи и Украины, хотя Остин заявил, что такое развертывание, если подтвердится, "вызовет обеспокоенность" в США.

Тем временем Южная Корея планирует направить делегацию в штаб-квартиру НАТО под Брюсселем для обсуждения результатов разведки о передвижениях северокорейских войск.

Южная Корея также обсуждает отправку в Украину наступательных и оборонительных вооружений.