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Литва опровергает дефицит запасов НАТО для помощи Украине: танков еще много

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опроверг дефицит запасов НАТО для помощи Украине. Он призвал страны предоставит Киеву все, что есть в арсенале Альянса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Выступая перед журналистам в Бухаресте Ландсбергис отметил, что Украина нуждается в противовоздушной и противоракетной оборонах.

"Страны НАТО в основном имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков", - подчеркнуо глава МИД Литвы.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна на самом высоком политическом уровне рассмотрит сценарий переброски батареи ПВО Patriot в западные регионы Украины.

Также сообщалось, что Германия передаст Украине 14 наземных беспилотников THeMIS.

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