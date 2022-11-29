Литва опровергает дефицит запасов НАТО для помощи Украине: танков еще много

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опроверг дефицит запасов НАТО для помощи Украине. Он призвал страны предоставит Киеву все, что есть в арсенале Альянса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Выступая перед журналистам в Бухаресте Ландсбергис отметил, что Украина нуждается в противовоздушной и противоракетной оборонах.
"Страны НАТО в основном имеют практически неограниченное количество боеприпасов для основных боевых танков", - подчеркнуо глава МИД Литвы.
Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна на самом высоком политическом уровне рассмотрит сценарий переброски батареи ПВО Patriot в западные регионы Украины.
Также сообщалось, что Германия передаст Украине 14 наземных беспилотников THeMIS.
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