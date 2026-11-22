Литва категорически отрицает свою причастность к вероятной атаке беспилотников на Калининградскую область России, в частности, на город Балтийск, где расположена военно-морская база Балтийского флота РФ.
Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Х.
По его словам, утверждения о причастности Литвы к атаке ложны и распространяются в социальных сетях.
"МИД Литвы категорически отвергает лживые утверждения, распространяющиеся в социальных сетях, относительно вероятной причастности Литвы к атаке беспилотников на Калининградскую область Российской Федерации", - написал Будрис.
Он также подчеркнул, что Литва никогда не разрешала использовать свое воздушное пространство для атак на объекты на территории России, в том числе и в этом случае.
Накануне в портовом городе Балтийск Калининградской областипрогремели многочисленные взрывы и зафиксировали пролет беспилотников, где расположена база Балтийского флота.
Впоследствии местные власти заявили, что тревога была обучающей, а ее причиной стал якобы ошибочный сигнал о воздушной цели со стороны Литвы.
В РФ заявили, что целью Литвы могла стать военно-морская инфраструктура Балтийского флота России, база которого расположена в городе.