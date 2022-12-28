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Литва заморозила более 85 млн евро активов России и Белоруссии

Фото: министр внутренних дел Литвы Агне Белотайте (bilotajte reform.by)
Автор: Карина Левицкая

Служба расследования финансовых преступлений Литвы, которая обеспечивает выполнение санкций ЕС против России из-за войны в Украине, назвала общий размер замороженных российских и белорусских активов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Литвы.

Сегодня, 28 декабря, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте встретилась с руководством Службы расследования финансовых преступлений. На встрече, помимо прочего, они обсудили внедрение санкций против России.

составляет более 85 млн евро:

Напомним, по состоянию на декабрь в Германии заморожены активы подсанкционных лиц или компаний из России на сумму около 5 млрд евро.

Венгрия в свою очередь заморозила российские активы на сумму 350 млрд форинтов, или 870 млн евро, что гораздо больше, чем последняя блокировка российских активов в этой стране.

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