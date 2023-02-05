Литва закупит систему ПВО для Украины: для этого собрали 6 млн евро

"В Литве проживает всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали краудфандинг на 6 миллионов евро для покупки систем противовоздушной обороны для Украины", - заявил он.

При этом он добавил, что Литва будет с Украиной до победы.

"Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - добавил министр.

Напомним, ранее Ландсбергис призвал страны ЕС отказаться от послов России в своих государствах.

Добавим, что в Литве также предложили новый формат "Рамштайна", который будет работать над интеграцией стран в ЕС.

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