RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва закупит систему ПВО для Украины: для этого собрали 6 млн евро

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Жители Литвы собрали для покупки системы противовоздушной обороны для Украины 6 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"В Литве проживает всего 3 миллиона человек, но на этой неделе мы собрали краудфандинг на 6 миллионов евро для покупки систем противовоздушной обороны для Украины", - заявил он.

При этом он добавил, что Литва будет с Украиной до победы.

"Здесь нет признаков усталости. Мы будем стоять с Украиной до победы", - добавил министр.

Напомним, ранее Ландсбергис призвал страны ЕС отказаться от послов России в своих государствах.

Добавим, что в Литве также предложили новый формат "Рамштайна", который будет работать над интеграцией стран в ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваВойна России против УкраиныВоенная помощь