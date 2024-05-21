Литва призвала Запад дать больше свободы Украине для нанесения ударов по целям в РФ

"Мы с самого начала совершили ошибку, ограничив украинцев, потому что это могло быть расценено как эскалация", - заявил он.

Министр добавил, что на союзников Украины особенно влияет страх перед Россией. При этом он подчеркнул, что украинцы должны иметь возможность использовать предоставленное им оборудование для достижения своих стратегических целей.

"Они должны иметь возможность наносить удары по российской территории, линиям снабжения и войскам, готовящимся к нападению на Украину. Только одна сторона подчиняется правилам. Мы должны отказаться от этих правил, которые мы сами создали", - подчеркнул Ландсбергис.