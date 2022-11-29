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Литва призвала НАТО передать Украине современные танки

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал НАТО предоставить Украине современные танки, чтобы ВСУ получили военное преимущество перед Россией в зимние месяцы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Я разговаривал с рядом военных экспертов, и я слышал ответ, что если мы предоставим танки к этой зиме, скажем, к январю, это может иметь большое военное значение", - отметил министр.

По его словам, в ВСУ есть механики-водители, способные управлять боевыми танками НАТО. Ландсбергис предположил, что некоторые из них уже прошли соответствующую подготовку на территории стран Альянса.

"Это политическое решение, потому что с военной точки зрения зимой, когда линия фронта стабилизируется, если потребуется дополнительный толчок, этого можно добиться как раз с помощью современных танков", - добавил он.

Ранее министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис опроверг дефицит запасов НАТО для помощи Украине. Он призвал страны предоставит Киеву все, что есть в арсенале Альянса.

Напомним, ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что страна на самом высоком политическом уровне рассмотрит сценарий переброски батареи ПВО Patriot в западные регионы Украины.

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