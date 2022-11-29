Литва призвала НАТО передать Украине современные танки

"Я разговаривал с рядом военных экспертов, и я слышал ответ, что если мы предоставим танки к этой зиме, скажем, к январю, это может иметь большое военное значение", - отметил министр.

По его словам, в ВСУ есть механики-водители, способные управлять боевыми танками НАТО. Ландсбергис предположил, что некоторые из них уже прошли соответствующую подготовку на территории стран Альянса.

"Это политическое решение, потому что с военной точки зрения зимой, когда линия фронта стабилизируется, если потребуется дополнительный толчок, этого можно добиться как раз с помощью современных танков", - добавил он.