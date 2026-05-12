Литва призвала Европу строить "фабрику мира" из-за российской угрозы

По словам литовского министра, сегодня РФ способна производить почти в четыре-пять раз больше оружия, чем вся Европа.

"Поэтому это огромная угроза для нас. Сегодня мы понимаем, что надежное сдерживание может работать только тогда, когда оно подкреплено реальной военной силой", - заявил он.

Каунас подчеркнул, что сейчас не время для дискуссий о создании "европейской армии". По его словам, главная задача - выполнить цели НАТО по усилению военного потенциала Европы.

"Это самое важное прямо сейчас. Мы должны укрепить восточный фланг Европы. Мы должны увеличить скорость развертывания средств ПВО и противодействия дронам. Мы должны поддерживать Украину до победы. И, конечно, мы должны развивать нашу европейскую оборонную промышленность", - сказал он.

Министр отметил, что Литва уже тратит на оборону 5,4% ВВП. В то же время этого недостаточно без совместных усилий всей Европы.

По его словам, ЕС должен создать "фабрику мира", где "мир через силу является разумной целью".

Каунас отдельно подчеркнул важность сотрудничества с Украиной.

"Украина сейчас имеет большой опыт в войне, и они чрезвычайно быстрые, когда мы говорим о технологиях", - отметил он.

Комментируя переговоры США и Германии о возможном размещении ракет Tomahawk, литовский министр выразил надежду на "мудрые решения".

"Мы также должны сосредоточиться на наших собственных возможностях, на наших собственных возможностях иметь средства для нанесения дальнобойных ударов", - добавил он.