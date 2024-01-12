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Литва призвала ЕС найти более быстрое решение по оказанию помощи Украине без согласия Венгрии

Фото: министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Поскольку Венгрия блокирует инициативу Европейского союза по предоставлению Украине пакета помощи в размере 50 млрд евро, Литва призвала блок найти решение без Будапешта, чтобы избежать социального кризиса в Украине.

Об этом заявила министр социальной защиты и труда Литвы Моника Навицкене, сообщает РБК-Украина со ссылкой на 15min.

"Если заблокированная финансовая поддержка не будет получена до марта, Украина больше не сможет продолжать предоставлять социальное финансирование. И речь идет не только об индивидуальных пособиях - это и пенсии, и услуги, которые так необходимы украинцам, все больше страдающему от войны", - заявила она.

50 млрд евро для Украины 

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказывается предоставлять Украине военную помощь после начала полномасштабного вторжения России. Также он продолжает партнерские отношения с Москвой, несмотря на ее агрессию.

Венгрия неоднократно применяла возможность вето, когда в Евросоюзе рассматривали вопросы, которые касаются помощи Украине.

В частности, недавно Орбан заблокировал инициативу, которая предусматривает 50 млрд евро для Украины.

При этом The Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что Еврокомиссия готова уступить некоторым требованиям Венгрии, чтобы добиться выделения Украине 50 млрд евро.

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ЛитваВенгрияЕвросоюзВойна России против Украины