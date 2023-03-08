Литва призвала ЕС ускорить закупку боеприпасов для Украины

Литва настоятельно призвала ЕС ускорить усилия по совместной закупке дополнительных 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Литвы .

"Мы должны присоединиться к усилиям Межгосударственной коалиции, чтобы срочно обеспечить Украину необходимыми ей боеприпасами. Мы должны ускорить поставки оружия и боеприпасов в Украину и предоставить дополнительные средства для закупки 155-мм боеприпасов", - заявил он на неформальной встрече министров обороны ЕС.

По его словам, размер заказа боеприпасов должен соответствовать потребностям Украины.

"Мы должны выделить дополнительные средства уже в 2023 году", - заявил литовский министр.

Министры договорились о трех основных целях закупки боеприпасов:

как можно скорее оказать необходимую поддержку Украине,

пополнить военные запасы стран-членов ЕС,

стимулировать европейскую оборонную промышленность.

По первоначальным оценкам, 15 промышленных компаний в 11 государствах-членах ЕС производят боеприпасы требуемого калибра и могут стать частью этих совместных усилий.

Напомним, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ЕС может направить 1 млрд евро на совместную закупку боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

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