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Литва призывает остановить работу Белорусской АЭС

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Вторник 30 мая 2023 04:18
Литва призывает остановить работу Белорусской АЭС Фото: Белорусская атомная электростанция (ostrovets.by)
Автор: Максим Шушко

Литовская государственная инспекция по безопасности атомной энергетики (ДИБАЭ) направила письмо в МЧС Беларуси с призывом остановить эксплуатацию 1 и 2 энергоблоков АЭС в Островце.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Электростанцию просят не эксплуатировать до тех пор, пока не будут решены все вопросы ядерной безопасности.

"Большинство вопросов обеспечения ядерной безопасности до сих пор не решено выполнением рекомендаций по стресс-тестам, оценкой безопасности, оценкой пожарного риска и другими вопросами безопасности", - говорится в сообщении ДИБАЭ.

Инспекция просит Беларусь объяснить обнародованную информацию о том, что контур охлаждения реактора 2-го энергоблока станции был загрязнен органическими веществами, а вторичного циркуляционного контура 1-го энергоблока – радионуклидами.

Также спрашивают разъяснения относительно недостатков крепления корпуса реактора и обнаруженных дефектов и незавершенных работ.

"Цель – получить от Беларуси информацию об установленных предельных значениях активности радионуклидов, которые выбрасываются в окружающую среду", - отметили в инспекции безопасности атомной энергетики Литвы.

Ранее, министерство иностранных дел Литвы требовало немедленно остановить строящуюся в 50 километрах от Вильнюса Белорусскую атомную электростанцию до решения всех вопросов ядерной безопасности, обнаруженных международными миссиями.

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