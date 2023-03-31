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Литва требует остановить белорусскую АЭС

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Пятница 31 марта 2023 19:49
Литва требует остановить белорусскую АЭС Фото: Белорусская атомная электростанция (ostrovets.by)
Автор: Татьяна Степанова

Министерство иностранных дел Литвы требует немедленно остановить строящуюся в 50 километрах от Вильнюса Белорусскую атомную электростанцию (БилАЭС) до решения всех вопросов ядерной безопасности, выявленных международными миссиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Подготовка Беларуси к запуску второго энергоблока атомной электростанции, имеющей дефекты, укрывательство от общественности инцидентов и дефектов, угрозы президента России разместить ядерное оружие в Беларуси говорят о безответственном поведении диктаторских режимов относительно ядерной энергии и представляют ядерную угрозу для всего региона", - говорится в заявлении МИД.

Как отметили в ведомстве, проект БелАЭС все еще имеет много нерешенных вопросов безопасности, таких как влияние на окружающую среду и население Литвы, культуру безопасности и выполнение международных рекомендаций.

По данным литовской разведки, Беларусь и "Росатом" в прошлом году скрыли инциденты и дефекты в реакторных системах на первом и втором энергоблоках. В апреле прошлого года первый энергоблок БелАЭС был остановлен для планового ремонта, но о дефектах, обнаруженных во время ремонта, не сообщалось.

Министерство видит риск, что технические дефекты на станции будут и после ввода в эксплуатацию второго энергоблока.

Первый реактор БелАЭС был построен в 2020 году. Литва, являющаяся одним из главных критиков станции, и международные эксперты утверждают, что строительство велось с грубыми нарушениями технологических и экологических стандартов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что в Беларуси рассматривается возможность строительства дополнительных энергоблоков БелАЭС.

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