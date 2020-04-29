Литва вводить кримінальну відповідальність за порушення самоізоляції

У Литві Сейм схвалив поправки до закону, які передбачають кримінальну відповідальність за порушення правил самоізоляції, введених задля запобігання поширенню коронавірусу. Про це повідомляє LRT.

Як повідомляється, людина з лабораторно підтвердженим діагнозом "коронавірус", яка порушує правила самоізоляції і карантину, буде притягнута до кримінальної відповідальності. Нові поправки до закону передбачають позбавлення волі на строк до одного року.

Як зазначається, під час голосування за таке рішення, 70 депутатів проголосували "за", один утримався, але жоден з них не проголосував "проти". Однак, президент Литви Гітанас Науседа все ще має затвердити законопроєкт.

Нагадаємо, 28 квітня, уряд Литви обговорив питання відновлення авіасполучення у 10-15 числах поточного місяця, яке було призупинене через пандемію коронавірусу.

Крім того, з вчорашнього дня в Литві починає діяти новий етап пом'якшення карантину через коронавірус - при дотриманні чітких вимог відкрили вуличні кафе, салони краси і музеї.