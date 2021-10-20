Литва вручила ноту протесту Білорусі через неодноразові порушення держкордону країни

У середу, 20 жовтня, Міністерство закордонних справ Литви викликало представника посольства Білорусі в Литві. Йому вручили дипломатичну ноту з вираженням рішучого протесту проти неодноразових порушень державного кордону Литви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Литви .

"Зауваження було видано у зв'язку з порушенням державного кордону Литви, зафіксованим 18 жовтня на території Друскінінкайського прикордонного бар'єру Друскінінкайського самоврядування співробітником Варенського прикордонного загону білоруської прикордонної служби, коли він підійшов до прикордонного стовпа № 0133", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, МЗС Литви вимагає від Білорусі якомога швидше надати пояснення інциденту і вжити всіх необхідних заходів для запобігання повторення подібних інцидентів.

Учасники зустрічі також засудили дії білоруського режиму щодо організованого потоку нелегальної міграції з білоруської території, триваючі репресії проти громадянського суспільства і закликали до звільнення всіх політичних в'язнів та інших незаконно заарештованих осіб.