RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Литва відновила залізничний транзит підсанкційних російських вантажів до Калінінграда

Фото: Литва відновила транзит в Калінінград (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Литва з 22 липня відновила зупинений з середини червня транзит підсанкційних товарів між Росією і Калінінградом. Рішення прийнято відповідно до оприлюдненого Єврокомісією керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Транзитом займається компанія вантажоперевезень LTG Cargo, що належить "Литовській залізниці".

Транзит здійснюватиметься з дотриманням умов посилення контролю транзитних товарів, передбачених у керівництві Єврокомісії.

Транзит товарів, заборонених санкціями, буде дозволений тільки в тому випадку, якщо вони необхідні, не вважаються незвичайним потоком або моделлю торгівлі і не обходять обмеження.

Згідно з повідомленням "Литовської залізниці", обсяг вантажоперевезень повинен буде відповідати середньому обсягу перевезень вантажів залізницею за три роки - з січня 2019 року по кінець грудня 2021 року. Середні значення будуть розраховані для кожного коду товару окремо, і заявки будуть відхилятися, якщо їх обсяг досягне середньорічних значень.

Перевезення зазначених у керівництві предметів розкоші транзитом не буде відновлено до окремого роз'яснення, зазначають "Литовська залізниця".

Нагадаємо, 13 липня Єврокомісія випустила керівництво, що дозволяє Росії перевозити підсанкційні товари в Калінінградську область і з неї через Литву тільки для потреб цього ексклаву і тільки залізницею

Литва припинила транзит деяких російських товарів в Калінінград після того, як в середині червня набули чинності санкції Євросоюзу через вторгнення Москви в Україну, і вказала, що зробила це на підставі попереднього тлумачення санкцій ЄС, що забороняє транзит.

Читайте РБК-Україна в Google News
Литва