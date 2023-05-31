Литва признает украинские водительские права без экзамена

Между Украиной и Литвой вступило в силу соглашение о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства внутренних дел в Telegram.
Граждане Украины, переехавшие в Литву, согласно подписанному соглашению, смогут обменять свое национальное водительское удостоверение на литовское без сдачи экзаменов.
В то же время, как граждане Литвы, постоянно проживающие в Украине и имеющие литовское водительское удостоверение, смогут обменять его на украинское без дополнительных экзаменов.
Для обмена следует подать:
"Соглашение призвано урегулировать вопросы взаимного признания и обмена удостоверений водителя граждан Украины и Литвы, которые переезжают на постоянное проживание в государство другой стороны по упрощенной процедуре", - сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
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