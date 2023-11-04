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Литва потратит более 3 млрд долларов на закупку военных товаров

Литва, Суббота 04 ноября 2023 02:01
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Литва потратит более 3 млрд долларов на закупку военных товаров Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В течение следующего десятилетия Литва планирует выделить око 3,1 млрд долларов на закупку военных товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Латвии.

В ведомстве отметили, что накопление военных запасов стало особенно актуальным, когда Россия напала на Украину. Утверждается, что около 90 процентов из закупленных военных товаров будут составлять боеприпасы, остальные - разные инженерные средства и взрывные материалы.

"Когда Система национальной обороны приобретает новые, современные системы вооружения, закупаются и необходимые ей боеприпасы, расширяется инфраструктура их обслуживания и хранения. Мы уделяем много внимания накоплению боеприпасов и других военных материалов", - заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В Минобороны добавляют, что в 2022 году на закупку военных запасов пришлось 18,3 процента от оборонного бюджета.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве .

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц тому назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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