Литва потратит 15 млн евро на модернизацию систем наблюдения за границей с РФ

Как отметили в Министерстве внутренних дел Литвы, Еврокомиссия, оценив заявки, поданные странами-членами, выделила стране 15,4 млн евро в рамках поддержки ЕС на модернизацию электронных систем наблюдения за границей.

Системы будут модернизированы на пограничной станции Рокишкис (участок протяженностью 22,4 км), пограничной станции Виштинец (34,4 км), пограничной станции Виешвиле (30,6 км) и пограничной станции Плашкяй (25,9 км).

Государственная пограничная служба Литвы планирует начать модернизацию в 2025 году и завершить ее в 2027-м.

В МВД отметили, что в своей заявке в Европейскую комиссию Литва также просила деньги для девяти других пограничных станций, но финансирование на модернизацию систем не было получено.

Отмечается, что Еврокомиссия включила эти заявки в резервный список проектов в рамках программы усиления возможностей пограничного надзора на границах с Россией и Беларусью, на которые ЕК планирует выделить финансирование, когда появятся дополнительные средства ЕС.

Всего в декабре Еврокомиссия выделила 170 млн евро шести странам-членам ЕС на усиление пограничного надзора на границах с Россией и Беларусью. Цель состоит в том, чтобы помочь им бороться с потоком нелегальных мигрантов.