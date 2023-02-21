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Литва высмеяла заявления россиян о войне с НАТО: вас побеждает не Альянс, а украинцы

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Вильнюс, Вторник 21 февраля 2023 17:53
Литва высмеяла заявления россиян о войне с НАТО: вас побеждает не Альянс, а украинцы Фото: Габриэлюс Ландсбергис, глава МИД Литвы (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российских чиновников начинает раздражать, что их солдаты проигрывают Украине на поле боя, поэтому они начали прикрываться выдуманной войной с НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса в Twitter.

"НАТО не находится в состоянии войны с Россией. НАТО даже не начинал специальную военную операцию против России. Россию побеждают украинцы, а не НАТО. Это раздражает некоторых людей, и это видно", - написал министр.

Напомним, ранее российский диктатор Владимир Путин заявил, что его страна якобы воюет с практически всеми странами-членами НАТО.

Также мы писали, что, по информации Генштаба, россиянам намеренно рассказывают о "войне с НАТО" и планируют призвать около 5 млн человек.

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