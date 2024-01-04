RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Литва выразила протест РФ из-за недавних атак на Украину

Фото: министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В Министерство иностранных дел Литвы вызвали представителя посольства России в Вильнюсе, где ему выразили решительный протест в связи с недавними ракетными и беспилотными ударами по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Литвы.

"Литва решительно осуждает войну России против Украины, включая эти акты жестокой агрессии, и призывает Россию немедленно положить ей конец. Российское политическое и военное руководство, виновное в преступлении агрессии против Украины, неизбежно должно быть привлечено к юридической ответственности", - говорится в сообщении.

При этом подчеркивается, что не избегут ответственности и те, кто наносит ракетные и беспилотные удары по украинским городам и их жителям, гражданской и критически важной инфраструктуре, которые по международному праву считаются военными преступлениями.

"Россия также будет обязана компенсировать Украине и ее народу все разрушения и потери, причиненные незаконной войной", - говорится в сообщении МИД. 

В то же время Литва призывает международное сообщество усилить военную поддержку Украины, помогая ей адекватно защищаться от российской военной агрессии, и проводить еще более принципиальную политику в отношении России и ее сторонников, основанную на полной международной изоляции и жестких международных санкциях.

Массированный обстрел Украины 2 января

Российские оккупанты 2 января повторили масштабный обстрел, как 29 декабря. Сначала россияне выпустили 35 дронов-камикадзе, которые были все сбиты. После этого по Украине выпустили 99 ракет разных типов.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что силы ПВО сбили 72 ракеты, в том числе все 10 "Кинжалов". Главными целями врага стали Киев и Харьков. Были зафиксированы три попадания ракет в Шевченковском районе Харькова.

Более подробно о последствиях удара можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛитваРоссийская ФедерацияВойна России против Украины