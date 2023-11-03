Литва выразила готовность помогать энергетическому сектору Украины этой зимой
Литва готова помогать энергетическому сектору Украины, как это происходило прошлой зимой.
Об этом заявил старший помощник президента Литвы Ярослав Неверовичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.
"Чтобы обеспечить устойчивость энергетического сектора и безопасность энергоснабжения, необходимо объединить усилия и работать вместе. Литва и этой зимой будет вместе с Украиной", - отметил помощник президента.
Литва уже предоставила Украине два электрических автотрансформатора большой мощности, 274 трансформатора и комплектующие к ним, другое вспомогательное оборудование электросетей, а также более тысячи генераторов, передвижную тепловую котельную.
Отмечается, что в ближайшее время планируется предоставить дополнительную помощь.
Помощь от Литвы
Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.
Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.
Месяц тому назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.
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