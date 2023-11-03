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Литва выразила готовность помогать энергетическому сектору Украины этой зимой

Пятница 03 ноября 2023 21:18
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Литва выразила готовность помогать энергетическому сектору Украины этой зимой Фото: Ярослав Неверовичюс (diena lt)
Автор: Дмитрий Браславский

Литва готова помогать энергетическому сектору Украины, как это происходило прошлой зимой.

Об этом заявил старший помощник президента Литвы Ярослав Неверовичюс, сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT.

"Чтобы обеспечить устойчивость энергетического сектора и безопасность энергоснабжения, необходимо объединить усилия и работать вместе. Литва и этой зимой будет вместе с Украиной", - отметил помощник президента.

Литва уже предоставила Украине два электрических автотрансформатора большой мощности, 274 трансформатора и комплектующие к ним, другое вспомогательное оборудование электросетей, а также более тысячи генераторов, передвижную тепловую котельную.

Отмечается, что в ближайшее время планируется предоставить дополнительную помощь.

Помощь от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц тому назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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