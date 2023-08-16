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Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью

Иллюстративное фото: Литва решила закрыть два пункта пропуска на границе с Беларусью (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Правительство Литвы приняло решение о временном закрытии двух из шести пограничных пунктов пропуска на границе с Беларусью с 18 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что решение направлено на "адекватное реагирование на изменения геополитической ситуации и угрозы национальной безопасности", а также на предотвращение контрабанды товаров.

После прекращения пропуска через пункты пропуска "Шумск" и "Тверечь" сотрудники пограничного контроля будут передислоцированы в другие пункты пропуска.

Ранее генеральный директор Таможенного департамента Дариус Жвиронас заверил, что закрытие этих пунктов пропуска не нарушит движение товаров через границу с Беларусью.

Что этому предшествовало

После неудачного мятежа основателя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина в РФ часть его боевиков прибыла в Беларусь. Они располагаются в палаточном городке. Сейчас там находится около 6,4 тысяч "вагнеровцев".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий и президент Литвы Гитанас Науседа считают, что находящиеся в Беларуси наемники ЧВК "Вагнера" могут осуществлять провокации на границе стран НАТО.

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