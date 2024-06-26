Литва будет выделять не менее 0,25% ВВП на поддержку Украины

"Сегодня на заседании Государственного совета обороны мы договорились о выделении не менее 0,25% ВВП на поддержку безопасности и обороны Украины. Литва будет продолжать твердо стоять до победы. Мы всегда будем поддерживать свободу", - написал Науседа.

Поддержка Литвы Украины Украиной

Литва является одним из главных союзников Украины, который начал оказывать поддержку Киеву с начала полномасштабного вторжения Российской Федерации. В частности Вильнюс предоставляет не только финансовую и гуманитарную, но и военную помощь как пример: