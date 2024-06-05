Литва выделит помощь на реабилитацию украинских военных

Правительство Литвы одобрило выделение для Украины нового транша финансовой помощи. Среди прочего деньги будут выделены на реабилитацию военных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
Отмечается, что речь идет о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.
Издание пишет, что на финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай в Николаеве" выделено 2,7 млн евро.
Реализацией восстановления школы будет заниматься Центральное агентство управления проектами и на это отвели 18 месяцев.
Также издание указывает, что на финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро.
Средства выделяются на реконструкцию:
Этим также будет заниматься Центральное агентство управления проектами, а планируемая продолжительность реализации программы составляет 24 месяца.
Литва активно поддерживает Украину с первых дней российского вторжения, особенно в военном плане. При этом страна не забывает и о гуманитарной поддержке.
Например, недавно стало известно, что правительство Литвы одобрило подготовленное Министерством финансов постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.
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