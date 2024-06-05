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Литва выделит помощь на реабилитацию украинских военных

Архивное фото: Литва выделит помощь на реабилитацию украинских военных (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Литвы одобрило выделение для Украины нового транша финансовой помощи. Среди прочего деньги будут выделены на реабилитацию военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.

Отмечается, что речь идет о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных. 

Реконструкция Украины

Издание пишет, что на финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай в Николаеве" выделено 2,7 млн евро. 

Реализацией восстановления школы будет заниматься Центральное агентство управления проектами и на это отвели 18 месяцев.

Реабилитация военных

Также издание указывает, что на финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро. 

Средства выделяются на реконструкцию:

  • реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы - до 2,5 млн евро; 
  • на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи - до 5,6 млн евро;
  • также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг.

Этим также будет заниматься Центральное агентство управления проектами, а планируемая продолжительность реализации программы составляет 24 месяца.

Помощь от Литвы

Литва активно поддерживает Украину с первых дней российского вторжения, особенно в военном плане. При этом страна не забывает и о гуманитарной поддержке.

Например, недавно стало известно, что правительство Литвы одобрило подготовленное Министерством финансов постановление о выделении 5 млн евро на нужды образования Украины.

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