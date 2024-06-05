Литва выделит помощь на реабилитацию украинских военных

Отмечается, что речь идет о выделении 12,7 млн евро на проекты и программы, связанные с восстановлением Украины и реабилитацией военных.

Реконструкция Украины

Издание пишет, что на финансирование и реализацию проекта "Реновация и восстановление школы Зеленый Гай в Николаеве" выделено 2,7 млн евро.

Реализацией восстановления школы будет заниматься Центральное агентство управления проектами и на это отвели 18 месяцев.

Реабилитация военных

Также издание указывает, что на финансирование и реализацию программы "Реабилитация и реинтеграция раненых и пострадавших от войны в Украине" планируется выделить 10 млн евро.

Средства выделяются на реконструкцию:

реабилитационного центра травм спинного мозга Днепровской государственной университетской больницы - до 2,5 млн евро;

на реконструкцию отделения Unbroken Львовского городского реабилитационного центра в поселке Брюховичи - до 5,6 млн евро;

также до 1,9 млн евро для учреждений и организаций, осуществляющих деятельность, связанную с услугами реабилитации и реинтеграции, для укрепления и развития услуг.

Этим также будет заниматься Центральное агентство управления проектами, а планируемая продолжительность реализации программы составляет 24 месяца.