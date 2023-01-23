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Литва выделит 40 млн евро для ВСУ: на что пойдут средства

Фото: министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Правительство Литвы в 2023 году выделят до 40 млн евро на поддержку Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра обороны Литвы Арвидаса Анушаускаса в Twitter.

"В этом году Литва инвестирует до 40 миллионов евро на закупки для поддержки украинских военных", - написал он.

По его словам, средства пойдут на закупку анти-дронов, оптики, тепловизоров, беспилотников.

"Также 2 миллиона евро будут перечислены в Международный фонд Британии для финансирования закупок тяжелого вооружения", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.

Кроме того, ранее в Пентагоне озвучили особенности системы Vampire, которые получат ВСУ.

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