Литва выделит 40 млн евро для ВСУ: на что пойдут средства

"В этом году Литва инвестирует до 40 миллионов евро на закупки для поддержки украинских военных", - написал он.

По его словам, средства пойдут на закупку анти-дронов, оптики, тепловизоров, беспилотников.

"Также 2 миллиона евро будут перечислены в Международный фонд Британии для финансирования закупок тяжелого вооружения", - добавил министр.

Напомним, ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявлял, что Литва намерена предоставить Украине оборудование для борьбы с дронами.

Кроме того, ранее в Пентагоне озвучили особенности системы Vampire, которые получат ВСУ.

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