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Литва выделила Украине 2 млн евро на ликвидацию социальных последствий войны

Фото: премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните (flickr.com)
Автор: Валерия Полищук

Литва выделила Украине 2 млн евро на ликвидацию социальных последствий войны с Россией. Такое решение одобрил Кабинет министров страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Литвы.

Так, Литва передаст по 1 млн евро в Фонд инклюзии Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Фонд солидарности Украины Банка развития Совета Европы (БРС), поддерживающий проекты социального назначения.

Украинская программа Фонда действий ЕБРР по обеспечению равноправия и гендерного равенства направлена на создание деловой среды и развитие человеческого капитала, что позволит расширить возможности трудоустройства ветеранов войны, инвалидов и других жертв российской войны в Украине. Программа также предусматривает оказание психологической поддержки этим людям.

Целью Фонда солидарности ЕБРР в Украине является поддержка внутренне перемещенных лиц в Украине и содействие восстановлению Украины. Фонд будет решать широкий спектр социальных задач, возникших в результате войны, таких как обеспечение благосостояния и интеграции ВПЛ, восстановление социальной инфраструктуры в ключевых районах страны, например, капитальный ремонт поврежденных многоквартирных домов, предоставление более устойчивых решений в области жилья, а также наращивание потенциала Министерства реконструкции Украины.

Ожидается, что Литва перечислит средства в оба фонда до конца 2023 года.

Помощь Украине от Литвы

Недавно стало известно, что поврежденные танки Leopard, которые получили повреждения во время боевых действий в Украине, будут отремонтированы в Литве.

Также Литва в следующем году выделит в помощь Украине около 340 млн евро. Часть денег будет потрачена на сферу образования.

Месяц назад Литва передала комплекты радиолокационного оборудования для нужд Военно-морских сил Украины.

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