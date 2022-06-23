Литва збільшить витрати на оборону і розмістить більше сил НАТО

Союзники по НАТО як і раніше розходяться в думках щодо розгортання військ і додаткових озброєнь, а східні держави, розташовані ближче до Росії, хочуть більші постійні підкріплення на своїй території, хоча їм може не вистачати інфраструктури для їх розміщення.

Зараз Німеччина командує загоном НАТО чисельністю близько 1700 осіб в Литві, який був посилений відразу після лютневого вторгнення Росії в Україну.

Напередодні саміту НАТО, який відбудеться наступного тижня в Мадриді, Берлін погодився виділити боєздатну бригаду чисельністю близько 3000 осіб, яку в разі необхідності можна буде швидко перекинути для захисту Литви.

З часом в Балтійській країні може розміститися 2,8 тисяч осіб, заявили 7 червня президент Литви Ґітанас Наусєда і канцлер Німеччини Олаф Шольц.