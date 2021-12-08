Литва збільшила виплати мігрантам, які погодилися повернутися на батьківщину

Рішення про виплату в 1000 євро буде діяти до 20 січня 2022 року і буде застосовуватися тільки щодо мігрантів, які вже знаходяться в Литві.

Основна частина виплат фінансуватиметься внаслідок коштів, наданих Литві Єврокомісією на боротьбу з міграційною кризою.

"Ми шукаємо способи, як заохотити добровільне повернення і сподіваємося, що підвищення виплати підвищить число тих, хто вибрав повернутися", - заявила міністр внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

За її словами, утримання одного мігранта обходиться Литві на рік в 11 тисяч євро.