Литва и Россия обсуждают продление соглашения о транзите газа из Калининграда

Литовские и российские энергетические компании ведут переговоры о продлении соглашения о транзите газа в Калининград, срок действия которого истекает в декабре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на LRT .

Литовский оператор газотранспортной системы Amber Grid и российский "Газпром" ведут переговоры о продлении соглашения, которое позволяет транзит российского газа через территорию Литвы в Калининград.

По информации издания, стороны могут договориться о более коротком сроке действия нового контракта и более высокой стоимости услуг.

О переговорах проинформирована Европейская Комиссия, ведь решение о продлении транзита должно приниматься с участием институтов ЕС, а не только в двустороннем формате.

Нынешнее десятилетнее соглашение с "Газпромом", заключенное в конце 2015 года, истекает в декабре 2025 года. Предыдущий договор действовал с 1999-го.

Президент Литвы Гитанас Науседа ранее заявлял, что не видит причин, почему контракт нельзя было бы продлить, если это будет выгодно для Вильнюса. По его словам, Литва готова обеспечить транзит газа в российский эксклав, но на условиях, которые отвечают ее интересам и европейским нормам.

Министр энергетики Жигимантас Вайчюнас отмечал, что Литва получает от транзита до 20 миллионов евро ежегодно, тогда как по данным LRT, средний доход составляет около 12 миллионов евро.

Напомним, что Литва полностью прекратила импорт российского газа в апреле 2022 года, оставив только транзит в Калининградскую область. Газ поставляется из Беларуси через литовскую территорию.