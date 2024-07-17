Литва вслед за Латвией запретит въезд автомобилей с белорусскими номерами

"Запрет на въезд на территорию ЕС распространяется на легковые автомобили, независимо от гражданства их владельца или водителя", – говорится в сообщении.

Въезд на территорию страны будет разрешен только автомобилям с дипломатическими номерами. Автомобили, которые уже находятся на территории страны, должны покинуть ее до 18 января 2025 года, в противном случае они будут конфискованы.

Кроме того, власти вводят временное исключение для автомобилей, не предназначенных для продажи и принадлежащих белорусам с действующим видом на жительство или визой. Для них въезд будет разрешен до 16 августа.