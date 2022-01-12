Литва розриває контракт з Білоруссю на перевезення добрив

"Перевезення добрив за цією угодою, природно, повинна бути припинена, оскільки законних підстав для їх транспортування більше немає", - заявив після засідання уряду міністр транспорту Маріус Скуодіс.

За його словами, договір буде розірвано з 1 лютого поточного року. За цей період сторони повинні адаптуватися до нових умов.

При цьому міністр зазначив, що в Литві є близько 10 компаній, які могли б взяти на себе перевезення добрив "Білоруськалія".

"Буде розглянуто ступінь, в якій угоди різних юридичних осіб відповідають інтересам національної безпеки Литви", - додав Скуодіс.