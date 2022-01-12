Литва розриває контракт з Білоруссю на перевезення добрив

Уряд Литви прийняв рішення розірвати контракт між Державним підприємством "литовські залізниці" і компанією "Білоруськалій " на перевезення добрив. Договір буде анульовано з 1 лютого поточного року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.
"Перевезення добрив за цією угодою, природно, повинна бути припинена, оскільки законних підстав для їх транспортування більше немає", - заявив після засідання уряду міністр транспорту Маріус Скуодіс.
За його словами, договір буде розірвано з 1 лютого поточного року. За цей період сторони повинні адаптуватися до нових умов.
При цьому міністр зазначив, що в Литві є близько 10 компаній, які могли б взяти на себе перевезення добрив "Білоруськалія".
"Буде розглянуто ступінь, в якій угоди різних юридичних осіб відповідають інтересам національної безпеки Литви", - додав Скуодіс.
Нагадаємо, на початку січня через скандал з "Білоруськалієм" з поста глави "литовських залізниць" пішов Мантас Бартушка.
Відзначимо, в грудні 2021 року в Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. У відставку подали два міністри.
Як повідомляло РБК-Україна, в серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак незважаючи на це "Литовські залізниці" і Клайпедський порт намагалися зберегти транзит білоруських добрив.