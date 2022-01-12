RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Литва розриває контракт з Білоруссю на перевезення добрив

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Литви прийняв рішення розірвати контракт між Державним підприємством "литовські залізниці" і компанією "Білоруськалій " на перевезення добрив. Договір буде анульовано з 1 лютого поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Перевезення добрив за цією угодою, природно, повинна бути припинена, оскільки законних підстав для їх транспортування більше немає", - заявив після засідання уряду міністр транспорту Маріус Скуодіс.

За його словами, договір буде розірвано з 1 лютого поточного року. За цей період сторони повинні адаптуватися до нових умов.

При цьому міністр зазначив, що в Литві є близько 10 компаній, які могли б взяти на себе перевезення добрив "Білоруськалія".

"Буде розглянуто ступінь, в якій угоди різних юридичних осіб відповідають інтересам національної безпеки Литви", - додав Скуодіс.

Нагадаємо, на початку січня через скандал з "Білоруськалієм" з поста глави "литовських залізниць" пішов Мантас Бартушка.

Відзначимо, в грудні 2021 року в Литві стався скандал через транзит калію з Білорусі. У відставку подали два міністри.

Як повідомляло РБК-Україна, в серпні США, Канада і Британія ввели санкції проти білоруських компаній, які вступили в силу 8 грудня. Однак незважаючи на це "Литовські залізниці" і Клайпедський порт намагалися зберегти транзит білоруських добрив.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЛитваБілорусь