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Литва розширила обмеження на транзит товарів в Калінінградську область

Фото: Литва розширила обмеження на транзит товарів в Калінінградську область (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 11 липня, уряд Литви розширив обмеження на транзит товарів через свою територію в Калінінградську область Росії. Так, почалося поетапне введення санкцій, оголошених раніше Європейським союзом.

Про це заявила представник Литовської митниці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У список потрапили бетон, деревина, спирт і промислові хімікати на спиртовій основі.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало всі подробиці конфлікту між Росією і Литвою. Литва ввела транспортну блокаду Калінінграда, а в Кремлі погрожують "захистом національних інтересів", якщо блокаду найближчим часом не знімуть.

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