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Литва продолжит помогать в восстановлении Украины: премьеры подписали совместное заявление

Киев, Пятница 24 ноября 2023 14:38
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Литва продолжит помогать в восстановлении Украины: премьеры подписали совместное заявление Фото: премьер Украины Денис Шмыгаль и премьер Литвы Ингрида Шимоните (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль и его литовская коллега Ингрида Шимоните подписали совместное заявление о продолжении сотрудничества в восстановлении нашего государства после российских атак.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Дениса Шмыгаля.

"Украина и Литва продолжат сотрудничество в восстановлении. Об этом заверили в совместном заявлении, которое подписали по итогам встречи с премьер-министром Ингридой Шимоните", - сообщил Шмыгаль.

В заявлении премьеры подчеркнули важность создания специального трибунала, который должен осудить виновных в войне и преступлениях против Украины.

Кроме того, Литва выразила полную поддержку формулы мира президента Украины Владимира Зеленского.

"Также с госпожой Шимоните подписали Соглашение о техническом и финансовом сотрудничестве. Это упрощает реализацию проектов помощи Украине со стороны Литвы, в частности, в части поставок различного оборудования, передачи технологий, внедрения реформ на нашем пути в ЕС", - добавил Шмыгаль и поблагодарил Литву за поддержку.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

Недавно сообщалось, что Литва доставила в Украину очередной пакет военной помощи для Вооруженных Сил.

Также 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих пайков.

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Литва инфраструктура Война России против Украины Денис Шмыгаль
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