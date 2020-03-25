Литва продовжила карантин на два тижні

Уряд Литви ухвалив рішення про продовження карантину через коронавірус на 2 тижні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на литовське агентство BNS.

За словами канцлера литовського уряду Альгірдаса Стончайтіса, карантин, введений через спалах коронавірусу, буде продовжено до 13 квітня. Раніше карантин було введено до 30 березня.

Зазначається, що на час карантину в'їзд в Латвію та виїзд з неї обмежено, також заборонені масові заходи, закриті кафе та більшість магазинів, навчальні заклади не працюють, а жителям рекомендують працювати з дому.

Нагадаємо, 14 березня уряд Литви оголосив про введення обмежень для боротьби з поширенням коронавірусу в країні. Тоді уряд постановив ввести загальнонаціональний двотижневий карантин в країні. Разом з Литвою подібні обмеження ввів й уряд Латвії.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів сьогодні ухвалив рішення про введення на всій території України надзвичайної ситуації у зв'язку зі спалахом коронавірус. Режим надзвичайної ситуації було введено на місяць, він триватиме до 24 квітня. Уряд також продовжив на 30 днів карантин в Україні.