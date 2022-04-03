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Литва закликала країни ЄС відмовитися від російського газу і нафти через "різанину в Бучі"

Фото: глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс (flickr-com-mfa-lithuania)
Автор: Валерія Поліщук

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав країни Європейського Союзу відмовитися від російського газу і нафти. Оскільки так вони фінансують військові злочини Росії як "різанина в Бучі".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністра в Twitter.

"Відступ російської армії - масових вбивць з Бучі - показує весь масштаб звірств. Ми можемо тільки уявити, що відбувається на інших окупованих територіях. Інакше і бути не може - купуючи російську нафту і газ, ми фінансуємо військові злочини. Дорогі друзі з ЄС, висмикніть вилку з розетки. Не будьте співучасниками", - написав він.

Нагадаємо, у Чехії назвали дії окупантів ще одним огидним злочином путінського режиму.

2 квітня спецназ Національної поліції України розпочав зачистку звільненої від російських окупантів Бучі.

Як повідомив Мер Бучі Анатолій Федорук, у братських могилах Бучі вже поховали 280 осіб. Після звільнення місто зруйноване, вулиці покриті трупами місцевих жителів.

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