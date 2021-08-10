Литва може застосувати військових для стримування потоку нелегалів

У вівторок, 10 серпня, Сейм Литви дозволив залучати військових і надати їм більше повноважень. Зокрема, в умовах екстремальної ситуації для вирішення виниклої кризи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi .

Так, після підписання президентом документа, у військових буде більше повноважень з метою припинення потоків нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю.

Поправки до Статуту про застосування військової сили нададуть військовим право давати зобов'язуючі вказівки фізичним і юридичним особам, переслідувати і затримувати осіб, які не виконують ці вказівки, а також підозрюваних у скоєнні злочину, зупиняти, перевіряти і оглядати транспортні засоби, що знаходяться в них вантажі, осіб, багаж, використовувати спеціальні засоби.