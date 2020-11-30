ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Промокоди
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Литва запропонувала безкоштовні візи постраждалим від режиму білорусам

Вільнюс, Понеділок 30 листопада 2020 13:11
Литва запропонувала безкоштовні візи постраждалим від режиму білорусам
Фото: зіткнення між силовиками і протестувальниками в Мінську (tut.by)
Автор: РБК-Україна

Міністерство закордонних справ Литви пропонує видавати безкоштовні візи білорусам, що постраждали від дій влади. Громадяни Білорусі зможуть скористатися такою можливістю з 1 грудня.

Про це повідомляє видання Delfi.

Литовський МЗС звернувся до уряду, відзначаючи, що в країну прибуває все більше білорусів, які отримали шенгенську візу за особливим дозволом в зв'язку з гуманітарними причинами. Однак термін дії цієї візи обмежений, і для подальшого перебування в Литві потрібна національна віза. Згідно з новими правилами, з білорусів при подачі заяви не буде стягуватися консульський збір в тому випадку, якщо від держорганів або неурядових правозахисних організацій Литви буде подано відповідну мотивовану заяву.

Литва видала понад 650 дозволів на в'їзд для громадян Білорусі на особливих гуманітарних підставах. 246 осіб вже знаходяться в Литві, а 53 людини попросили політичного притулку в країні.

Нагадаємо, з 9 серпня в Білорусі тривають масові протести проти фальсифікацій на президентських виборах, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко. Учасники протестів потерпають выд насильства з боку ОМОНу і спецназу. Світлана Тіхановська, яку багато хто вважає справжньою переможницею на виборах, через тиск влади була змушена виїхати до Литви.

РБК-Україна писало, що в неділю на протестних акціях в Білорусі силовики затримали близько 400 осіб.

Світлана Тіхановська зазначила, що сподівається на підтримку обраного президента США Джозефа Байдена в прагненні білорусів відсторонити від влади Олександра Лукашенка.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика Олександр ЛукашенкоБілорусьпротествыборы

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся