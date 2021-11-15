Литва пропонує оголосити аеропорт Мінська безпольотною зоною

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс закликав вжити всіх заходів, щоб аеропорт Мінська став зоною, забороненою для польотів. На його думку, таким чином там не приземлиться жоден літак із нелегальними мігрантами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

"Найважливіше питання для нас - це ситуація на литовсько-польському кордоні, і сьогодні ми це обговоримо, сконцентруємося на питанні санкцій, але я пропоную піти далі, нам потрібно зробити аеропорт Мінська безпольотною зоною принаймні на деякий час. Ми повинні гарантувати, щоб літаки, якими прибувають люди, які бажають мігрувати, незаконно перетинати кордон, не приземлялися в Мінську або в будь-яких інших аеропортах Білорусі", - зазначив Ландсбергіс.

З відповідною заявою глава МЗС Литви виступив сьогодні, під час засідання Ради із зовнішніх зносин Європейського союзу.

Нагадаємо, білоруська авіакомпанія "Белавіа" більше не приймає на рейси до Мінська з Дубая громадян Афганістану, Іраку, Сирії, Ємену, рішення було ухвалено владою ОАЕ.

Зазначимо, турецька авіакомпанія Turkish Airlines прийняла рішення не пускати літаки, які виконують рейси до Мінська, громадян Іраку, Сирії та Ємену.