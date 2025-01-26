Литва усиливает охрану границ перед президентскими "выборами" в Беларуси

Литовские пограничники принимают меры к более высокому уровню охраны границ. Это связано с предстоящими "выборами" президента Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT .

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис отметил, что повышается возможность реагировать на инциденты, если они случатся. В частности, будут задействованы дополнительные силы и средства.

"На фоне белорусских выборов уровень бдительности повышается. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства - система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы", - сказал Мишутис.

Как пишет LRT, граница Литвы охраняется в усиленном режиме уже не первый год, еще с начала миграционного кризиса 2021 года.

Отметим, что президентские "выборы" в Беларуси пройдут уже сегодня, 26 января. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко баллотируется в седьмой раз. Этот пост он занимает уже более 30 лет.