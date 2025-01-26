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Литва усиливает охрану границ перед президентскими "выборами" в Беларуси

Воскресенье 26 января 2025 02:28
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Литва усиливает охрану границ перед президентскими "выборами" в Беларуси Фото: в случае инцидентов будут задействованы дополнительные силы (Getty Images)
Автор: Михаил Шилин

Литовские пограничники принимают меры к более высокому уровню охраны границ. Это связано с предстоящими "выборами" президента Беларуси.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на литовское издание LRT.

Представитель Службы охраны государственной границы Гедрюс Мишутис отметил, что повышается возможность реагировать на инциденты, если они случатся. В частности, будут задействованы дополнительные силы и средства.

"На фоне белорусских выборов уровень бдительности повышается. Предусмотрено, что в случае инцидентов могут быть задействованы и другие ведомства - система национальной обороны, Служба общественной безопасности, полиция, Союз стрелков Литвы", - сказал Мишутис.

Как пишет LRT, граница Литвы охраняется в усиленном режиме уже не первый год, еще с начала миграционного кризиса 2021 года.

Отметим, что президентские "выборы" в Беларуси пройдут уже сегодня, 26 января. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко баллотируется в седьмой раз. Этот пост он занимает уже более 30 лет.

Мигрантский кризис

Напомним, в 2024 году в литовском Департаменте государственной безопасности заявили, что резкое увеличение потока иммигрантов из Беларуси в Литву создает дополнительные угрозы и риски для нацбезопасности страны.

Также мы писали, что в 2023 году в связи с наплывом мигрантов из Беларуси, Литва заявила о намерении построить на границе с Беларусью и РФ дополнительное заграждение протяженностью на сотни километров.

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