Литва поднимет вопрос членства Украины в НАТО на саммите в Вашингтоне

Как сообщает издание, сегодня, 28 июня, на совместном заседании Комитета по иностранным делам Сейма и Комитета по вопросам национальной безопасности и обороны обсуждали подготовку Литвы к саммиту НАТО в Вашингтоне.

"Мы обсудили приоритеты предстоящего саммита - вопросы членства Украины, вопросы приглашения или, по крайней мере, более сильной лексики. Мы будем твердо стоять на стороне Украины, чтобы достичь чего-то большего, чем то, что мы имели в Вильнюсе", - отметил министр национальной обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В Литве напомнили, что в июле прошлого года на саммите в Вильнюсе лидеры НАТО заявили, что приглашение Украине вступить в Альянс будет направлено после того, как члены блока дадут на это согласие, и страна выполнит соответствующие условия.

Также на прошедшем саммите было решено освободить Украину от Плана действий по членству (ПДЧ), создать Совет Украина-НАТО и утвердить долгосрочный план поддержки ВСУ.

"Ожидания могут быть несколько ниже, чем в прошлом, потому что партнеры очень четко указывают на то, что они не готовы к решительным действиям, но по крайней мере нет никакого изменения мнения, никакого отступления, никто не считает, что тексты, принятые в прошлом году, были слишком сильными. Это дает надежду, что, постоянно поднимая этот вопрос, мы двигаемся вперед", - подчеркнул министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис.