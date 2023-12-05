Литва продлит до марта 2025 года временную защиту украинских беженцев

По ее словам, очень большое количество украинцев получили временную защиту на срок до 4 марта 2024 года. Однако срок их действия истекает, поэтому необходимо думать об их замене.

"ЕС решил продлить временную защиту еще на год, до марта 2025 года. Это означает, что все украинцы, которым была предоставлена временная защита, могут продлить свой вид на жительство еще на год", - сказала Гудзинскайте.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Литва выдала 46 тысяч цифровых разрешений на проживание на основании временной защиты.

"На следующей неделе мы объявим, что уже можно начинать заполнять онлайн-заявки на изменение этих разрешений и записываться на прием в Департамент миграции. Каждый день мы регистрируем новых военных беженцев из Украины. Каждый день это от 20 до 50 человек", - подчеркнула она.

Помощь Украине от Литвы

Литва является одним из союзников Украины, который помогает Киеву не только оружием и военной техникой, но и учит украинских военных.

10 ноября Литва заявила о том, что предоставила Украине две пусковые установки для зенитного ракетного комплекса NASAMS, необходимое оборудование, а также внедорожники для экипажа.

Уже 17 ноября Литва передала Украине новый пакет военной помощи. В него вошла партия генераторов, полевых кроватей и сухих паек.

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