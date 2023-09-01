Литва построит в Буче школу с солнечной электростанцией за 18 млн евро

Кроме того, около 500 тысяч евро Европейской программы климатических изменений будет инвестировано в мероприятия по повышению энергоэффективности.

Проект, администрируемый Агентством по управлению проектами в сфере окружающей среды, будет реализовывать компания Nullus по заказу фонда поддержки Support Fund for Bucha School.

Проект, подготовленный литовской архитектурной студией 2L Architects и украинской архитектурной студией Baust Architects, предусматривает строительство учебного комплекса площадью 14,6 тысяч квадратных метров, и будет состоять из школы, детского сада и спортивных площадок.

Здание будет оснащено тепловыми насосами, геотермальным оборудованием и геотермическим оборудованием, а также солнечной электростанцией мощностью 600 кВт. Школа и детский сад рассчитаны на 880 детей. Согласно проектной документации, открытие учебного заведения запланировано на 1 сентября 2025 года.

Помощь Литвы Украине

Литва с первых недель полномасштабного вторжения РФ оказывает разностороннюю помощь Украине. Так, 24 августа Литва объявила об очередном пакете военной поддержки на сумму 41 млн евро. Пакет содержит боеприпасы Carl Gustaf, винтовки, радары морского наблюдения, боеприпасы калибра 5,56 мм, генераторы, средства борьбы с дронами и многое другое.

Кроме того, ранее президент Литвы Гитанас Науседа во время визита в Киев 23 августа заявил, что его страна передаст Украине дополнительные пусковые установки зенитно-ракетного комплекса NASAMS.