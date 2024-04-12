Литва планирует отозвать своего посла в Украине

Известно, что литовский дипломат согласно правительственному проекту будет отозван с должности посла в Украине 17 июня этого года. Отмечается, что на эту должность Сарапинас был назначен в 2020 году.

Литва без посла в Польше

С начала сентября прошлого года Литва осталась без посла в Польше, когда Эдуардас Борисовас был отозван по истечении срока его полномочий. В настоящее время литовский пост в Варшаве возглавляет временный возвращение по делам Аудрона Маркевичена.

В конце прошлого года Министерство иностранных дел заявило, что канцелярия президента задерживает назначение нового посла Литвы в Польше. Продолжительный поиск кандидатуры посла в Варшаве критикуют литовские политики.

Глава Сейма Виктория Чмилите-Нильсен заявила, что "в такое время, когда в Украине идет война, когда в Польше произошли изменения, когда состоялись выборы, трудно оправдать отсутствие посла".

Она добавила, что "мы все страдаем, но очень важно продолжать поддерживать такие тесные связи с Польшей, чтобы сотрудничество было эффективным на всех уровнях".