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Литва планує розширити санкції проти Білорусі

Автор: Андрій Козловський

У Литві пропонують розширити санкційні списки щодо Білорусі. У список санкцій хочуть додати виконавців зловживань: працівники спецзагонів міліції чи судді, які судять демонстрантів.

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Про це розповів інтерв'ю "Радіо Свобода" новий міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс.

"Думаю, треба звернути увагу на тих, хто порушує права інших людей. Я маю на увазі цю воєнізовану поліцію, ОМОН. Також треба звернути увагу на суддів, які садять людей під арешт у всіх цих псевдосудах. І я думаю, що цю групу людей можна додати до "чорного списку" ЄС", - сказав він.

Ландсберґіс також додав, що в Литві зараз працюють над пакетами свідчень про такі групи людей, які є в цій країні.

Зазначається, що Литва стала однією з тих країн, які приймають утікачів від репресій у Білорусі та різко критикують білоруський режим.

Нагадаємо, раніше Латвія, Литва та Естонія розширили санкційний список проти білоруських чиновників. В нього додали 28 осіб, яким заборонений в'їзд в країни Балтії.

Також РБК-Україна писало, що в середині грудня Європейський союз затвердив третій пакет санкцій проти режиму Лукашенка в Білорусі.

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