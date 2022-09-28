Литва передаст Украине зимнюю форму для 25 тысяч военных

Литва намерена передать Украине зимнюю форму для 2 млн евро. Так, обмундированием будут обеспечены около 25 тысяч военных.
Об этом заявил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delfi.
"В ближайшие месяцы у литовских предприятий будет закуплено и передано украинским военным зимнее обмундирование на пару миллионов евро, то есть около 25 тысяч украинских военных будут обеспечены зимней экипировкой", - сказал он.
Анушаускас сообщил, что Литва уже передала ВСУ вооружения и другу военную технику на 209 млн евро.
Напомним, ранее Литва передала Украине 50 единиц бронетранспортеров M113.
Кроме того, Литва закупила для ВСУ дроны-камикадзе Warmate. Украинские защитники получат их в октябре-ноябре.
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