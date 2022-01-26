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Литва передасть українським військовим портативні тепловізори

Автор: Дмитрий Кузнецов

Уряд Литви прийняв рішення передати українським військовим 24 портативних тепловізорів. В цей час ці прилади знаходяться в Збройних силах країни.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на LRT.

Рішення про передачу тепловізорів передбачено в проєкті постанови, підготовленому Міністерством оборони Литви. Залишкова вартість 24 приладів становить понад 342 тисячі євро.

У постанові уряд передбачається, що передані Збройним силам тепловізори будуть закріплені за Силами спеціальних операцій і використовуватися тільки для забезпечення безпеки українських військових і структур ЗСУ. Крім того, прилади можна застосовувати в заходах за регіональними і колективними договорами і заходах відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй.

При цьому ВСУ і підпорядковані їм підрозділи не мають права змінювати мету використання приладів або передавати їх третій стороні без попередньої письмової згоди.

Тепловізори будуть передані Україні безплатно. Також передбачається, що витрати з їх транспортування покриють Збройні сили Литви.

Нагадаємо, 25 січня в Україну прибув третій літак з військовою допомогою від США.

Зазначимо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що найближчим часом очікується ще один американський літак з військовими вантажами.

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Збройні сили УкраїниЛитва