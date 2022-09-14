Литва передасть Україні першу партію БТР найближчим часом, - голова МЗС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Литви Габріелюса Ландсбергіса в ході брифінгу з головою МЗС України Дмитром Кулебою і головю МЗС Ірландії Саймоном Ковені.

"Сьогодні ми піднімали питання надання військової допомоги. Урядом країни було прийнято рішення про відправку двох партій бронетранспортерів. Перша з них надійде вже найближчим часом. Вона не надійде безпосередньо до ВМСУ, але думаю, що Збройні Сили України краще знають, як їм використовувати цю військову допомогу", - заявив Ландсбергіс.

Нагадаємо, Литва анонсувала новий пакет військової допомоги для України 20 липня. Тоді міністр оборони Арвідас Анушаускас заявляв, що до нього увійдуть БТР M113 і М577, а також боєприпаси для підготовки резерву.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.