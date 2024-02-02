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Литва передала Украине новую партию вооружения: что в нее вошло (фото)

Фото: Литва передала Украине новую партию вооружения (kam.lt)
Автор: Иван Носальский

Литва доставила в Украину очередную партию вооружения в рамках военной помощи. В частности, в нее вошли снаряды для противотанковых гранатометов Carl Gustaf.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Литвы.

По информации ведомства, помимо "тысяч снарядов для противотанковых гранатометов", Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

 

Фото: вооружение, которое передала Литва (kam.lt)

"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка Украины - это также инвестиции в нашу собственную безопасность. Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине", - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас. 

Помощь Украине от Литвы

Напомним, Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО. 

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом в ходе своего визита в Киев заявил президент Гитанас Науседа. 

Также премьер Литвы Ингрида Шимоните недавно призвала Евросоюз увеличить помощь Украине для победы над Россией

 

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ЛитваПомощь УкраинеВоенная помощь