Литва передала Украине новую партию вооружения: что в нее вошло (фото)

По информации ведомства, помимо "тысяч снарядов для противотанковых гранатометов", Украина также получила системы дистанционного подрыва RISE-1.

Фото: вооружение, которое передала Литва (kam.lt)

"Мы активно и последовательно поддерживаем Украину, потому что наша поддержка Украины - это также инвестиции в нашу собственную безопасность. Значительная часть нашей последней поддержки направлена на возглавляемую Литвой коалицию по разминированию в Украине", - подчеркнул министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

Помощь Украине от Литвы

Напомним, Литва является одним из самых активных союзников Украины с начала полномасштабного вторжения россиян. Она предоставляет нашим защитникам военную помощь, а также поддерживает членство нашей страны в Евросоюзе и НАТО.

В январе Литва одобрила пакет долгосрочной помощи Украине на 200 миллионов евро. Об этом в ходе своего визита в Киев заявил президент Гитанас Науседа.

Также премьер Литвы Ингрида Шимоните недавно призвала Евросоюз увеличить помощь Украине для победы над Россией.